Maastrichtse ENCI-groeve gaat weer open voor publiek

De populaire natuurzwemplas in Maastricht werd in juni tijdelijk gesloten nadat een overvloed aan wandelaars zorgde voor onveilige situaties. Vanaf 5 oktober zou de groeve echter weer geopend worden.

In de voorbije maanden is de groeve aangepast om er voor te zorgen dat de natuur niet wordt aangetast door de grote aantallen bezoekers. Zo werd het natuurbad omheind met een hek en is het onder meer verboden om te zwemmen of pootje te baden. Er werd ook onderhandeld over het toekomstplan van het bad, dat mogelijk gebruikt zal worden voor wellness of andere vormen van waterpret.