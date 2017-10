Natasja (17) moest tijdens rijles plots een busje criminelen achtervolgen

Een Nederlandse tiener beleefde dinsdag de spannendste rijles ooit toen ze plots de achtervolging moest inzetten op twee criminelen. Het klinkt als een scène uit een film maar toen de jongedame “volg dat busje, snel!” hoorde, aarzelde ze geen moment en gaf ze plankgas. Enkele kilometers later konden de dieven worden gevat, dankzij de snelle reactie van de leerlinge en haar instructrice.

Natasja De Jong stapte dinsdagmiddag vol goede moed in de auto van instructrice Beau Linting (21) voor haar vijftiende rijles, toen ze plots hard moest remmen in het centrum van Emmeloord. “Er schoot een wit busje de weg op met de achterdeuren nog open", aldus Natasja. “De bijrijder spong er snel uit om ze dicht te doen, waarna het busje ervandoor scheurde.” Het blijken twee dieven die hun slag hebben geslagen in de lokale supermarkt en daar tientallen lege groentekratjes hebben ontvreemd.

Natasja en Beau krijgen geen tijd om te bekomen als een medewerker van de supermarkt op de achterdeur van hun wagen begint te kloppen. “Toen ik de deur van het slot deed, sprong hij naar binnen”, vertelt instructrice Beau. De medewerker was de zoon van de supermarkteigenaar, Simeon Greidanus (35), die de dieven bij de kraag wilde vatten. De man riep dat de twee vrouwen het busje moesten volgen, “dus hebben we dat maar gedaan.”

Adrenaline en door het rood

Het was het begin van een spannende, maar bizarre rit, waarbij de adrenaline toesloeg bij de rijinstructrice en haar leerlinge. Terwijl Simeon de politie belde, deed Natasja haar uiterste best om het busje bij te houden. “Toen we op achterstand dreigden te raken, zijn we zelfs door rood gereden’’, vertelt Natasja, die nog steeds onder de indruk is van het avontuur. “Ik wist niet wat me overkwam.” Natasja drukte de gaspedaal stevig in, terwijl Beau naast haar schakelde. “Gelukkig sloeg de auto niet af.’’

“Het was bizar”, aldus Beau. “Gelukkig had Natasja al de nodige lessen gehad, en kon ze zich heel goed redden. En het mooie was dat die gasten in het busje niks door hadden, want wie verwacht nou dat je wordt achtervolgd door een lesauto.” De spectaculaire achtervolging had het trio al tot in een nabijgelegen dorpje gebracht, waar de politie de verdachte auto in de gaten kreeg.

Filmscène

De opgetrommelde agenten kunnen de vluchtauto van de boeven snel stoppen en sloegen de chauffeur onmiddellijk in de boeien. De passagier wist nog te ontkomen, maar werd even later alsnog bij de kraag gevat door het kordate politieoptreden. “Is dit een filmscène”, vraagt Beau zich ondertussen af. “Waar zijn de camera’s?”

De moedige jonge vrouwen waren uiteindelijk teleurgesteld als ze ontdekken wat de dieven hadden gestolen. “Lege kratjes, hebben we daarvoor zo hard gereden”, grapte Natasja. De eigenaar van de supermarkt en zijn zoon zijn toch enorm tevreden dat de vrouwen een handje toestaken om de dieven op te sporen.

“Leuke les”

De eigenaar van de rijschool, en tevens de vader van instructrice Beau, noemde het optreden van de twee dames “heldhaftig” en verklaarde dat hij wellicht hetzelfde had gedaan mocht hij in dergelijke situatie verzeilen. Hij neemt het zijn dochter en haar leerlinge ook niet kwalijk dat ze door het rood zijn gereden om de dieven bij te houden. De Nederlandse krant AD contacteerde de betrokken politie, maar daar kwam geen reactie op de snelle actie van Beau en Natasja.

Ondanks alles vond Natasja het toch een leuke les en ze popelt al om volgende week weer achter het stuur te kruipen: “De criminelen in de regio zijn gewaarschuwd.”