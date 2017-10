De Lettertuin viert 50ste verjaardag

Opglabbeek - Op 1 september bestond de school De Lettertuin precies 50 jaar. "We vierden dit met onze leerlingen gedurende de namiddag, daarna dronken we een glaasje met de ouders. Als afsluitende activiteit hadden we een academische zitting met genodigden en een heerlijk personeelsfeest tot slot", luidt het.

Anno 2015 barstte de school uit haar voegen en werden er twee units geplaatst .De laatste tien jaar is de school enerzijds verdubbeld in leerlingenaantal anderzijds uitgegroeid tot een volwaardige kleuter- en lagere school met aandacht voor elke leerling, inclusief onderwijs is ons niet vreemd is en einde dit jaar zijn we een volwaardige Exentra school - een school waar uitdagend onderwijs voor meer en hoogbegaafde leerlingen gestructureerd en gecontroleerd aangeboden wordt onder begeleiding van prof Kieboom.

Ervaringsgericht werken, inclusieve gedachten, eens school waar iedereen welkom is ongeacht kleur, ras of nationaliteit – waar leergroei en welbevinden hand in hand gaan.

"Met een team van leerkrachten en personeel gaan we dagelijks voor kwaliteitsvol onderwijs in een feel good omgeving – een school waar we terecht trots zijn op onze leerlingen groot en klein. Een degelijk team dat geen uitdaging uit de weg gaat, dat het label oudervriendelijkheid verdient …een team dat ’s avonds ook kon genieten van een personeelsfeest. Via deze weg een dikke dank je wel aan alle ouders die het vertrouwen stellen in onze school, aan het team voor hun tomeloze inzet om van onze school een unieke school te maken, aan het oudercomité voor het ondersteunen van al onze activiteiten."