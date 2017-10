Speurders vestigen hoop op vrouw met dubbelleven: heeft zij sleutel tot mysterie van schutter Las Vegas?

Wat de 64-jarige Stephen Paddock bezield heeft om bijna zestig mensen de dood in te jagen en meer dan vijfhonderd anderen te verwonden alvorens zichzelf het leven te benemen, is nog steeds een raadsel voor de onderzoekers. Hun laatste hoop berust nu op de vriendin van Paddock, maar of zij een grote hulp zal zijn, moet nog blijken.

Na de schietpartij in Las Vegas werd de vriendin van schutter Stephen Paddock meteen een ‘person of interest’ in het onderzoek. Marilou Danley bevond zich toen nog in de Filipijnen, haar thuisland, maar reisde op verzoek van de politie terug af naar de Verenigde Staten. Een week voor de schietpartij verliet Danley het land om nog onbekende redenen.

De vrouw woonde sinds augustus 2013 samen met Paddock, hoewel ze toen nog getrouwd was met een andere man. In 1990 trouwde ze namelijk al met Garey Danley, die ze in 1996 zou verlaten voor Jose Bustos zonder haar eerste huwelijk te beëindigen. Het zou nog tot 2015 duren voor ze van Danley zou scheiden, ook al woonde ze toen al twee jaar samen met Paddock. Beide huwelijken, zowel dat met Garey Danley als dat met Jose Bustos, voltrokken zich in Clark County, waar ook de stad Las Vegas onder valt.

Niet alleen haar huwelijksleven is een kluwen. De vrouw zou ook twee ‘social security numbers’ hebben, terwijl die net als rijksregisternummers bij ons, uniek zouden moeten zijn voor elke persoon. In Californië staat Danley geregistreerd als Marilou Natividad-Bustos met een geboortedatum in januari 1962. In Nevada heet ze Marilou Lou Danley en werd ze geboren in december 1954, wat haar 62 jaar oud zou maken.

Marilou, die als hostess werkte in een casino toen ze Paddock leerde kennen, had meerdere adressen in Arkansas, Tennessee, Californië, Florida en andere staten in de VS. Ze verhuisde regelmatig van de ene stad naar de andere. Ze heeft ook een dochter, al is niet duidelijk van wie. Die woont in Californië waar Marilou haar vaak bezoekt.

“Zelfs terwijl hij afdaalde in de hel, droeg hij zorg voor haar”

“Ik weet dat ze niets weet, net als wij”, vertelde de zus van Danley aan Channel 7. Zij vermoedt dat Paddock haar trip naar de Filipijnen gepland had om het haar onmogelijk te maken zijn plannen te veranderen. “In die zin ben ik hem dankbaar dat hij haar gespaard heeft.”

Volgens Paddocks broer Eric was dat vooral een daad van liefde: “Hij manipuleerde haar om zo ver mogelijk weg te zijn en veilig toen hij dit deed. Hij zorgde voor de mensen om wie hij gaf en zelfs terwijl hij afdaalde in de hel, droeg hij zorg voor haar.”

Nog volgens Eric Paddock had Danley waarschijnlijk geen kennis van wat haar partner van plan was. Over de 100.000 dollar die Stephen in de week voor de schietpartij overschreef naar de Filipijnen zei hij dat de man waarschijnlijk probeerde om in alle stilte de financiële zekerheid van Danley te verzorgen.

Woensdag werd Danley meteen na haar aankomst op Amerikaanse bodem ondervraagd door de politie, maar voorlopig kon ze de politie maar weinig relevante informatie geven.

Op onderstaande beelden is te zien hoe Danley in een rolstoel aankomt op de luchthaven van Los Angeles.