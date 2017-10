“Pesto bevat meer zout dan hamburger McDonald’s”

“Pestosauzen bevatten meer zout dan een hamburger van McDonald’s”. Dat beweren onderzoekers van het Britse Consensus on Salt and Health (Cash): een belangenorganisatie die de zoutconsumptie in Groot-Brittannië wil verminderen.

Verschillende merken van pestosauzen werden door de onderzoekers onder de loep genomen. Een voorbeeld: de Italiaanse pestosaus met basilicum van Sacla blijkt tot dertig precent meer zout te bevatten dan zeewater. Omdat er nog zout aan werd toegevoegd, 1,5 gram per portie, bevat de saus nu meer zout dan een doorsnee hamburger van McDonald’s.

Ook de Napolina groene pesto met basilicum en de Gino D’Acampo pesto alla genovese bevatten 2 tot 2,5 gram zout per honderd gram. Het onderzoek toonde ook aan dat geen enkel onderzocht merk rekening houdt met de aanbevelingen van het departement Volksgezondheid. Specialisten vragen de Britse regering dan ook om korter op de bal te spelen en de voedingsindustrie te dwingen om de aanbevelingen in acht te nemen. “Heel wat ouders gebruiken pesto om het pastagerecht van hun kinderen op smaak te brengen. Maar zo’n grote hoeveelheden zout kunnen negatieve gevolgen hebben. Denk daarbij maar aan een hoge bloeddruk, beroertes en in de ergste gevallen zelfs een hartinfarct. “

Toch is er ook (een beetje) goed nieuws. Uit datzelfde onderzoek bleek dat de pesto van de Britse supermarktketen Tesco, het Duitse Aldi en de saus van Jamie Oliver minder dan één gram zout bevat per 100 gram. “Deze sauzen bevatten aanzienlijk minder zout dan de andere merken”, zegt voedingsdeskundige Sarah Alderton. “Maar dat wil niet zeggen dat pesto gezond is. Gebruik de saus in kleine hoeveelheden. Kies zeker niet elke dag voor pesto en wissel af met gezondere alternatieven.”