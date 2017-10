VIDEO. Nationaal Park Hoge Kempen krijgt unieke fietsbrug

Maasmechelen - Limburg krijgt er een nieuw fietsproject bij. Na ‘Fietsen door het Water’ in Bokrijk en ‘Fietsen door de Bomen’ in Bosland komt er nu ook ‘Fietsen door de Heide’ in het Nationaal Park Hoge Kempen. Vanaf eind 2018 zal je er over een opvallende fietsbrug door het prachtige heidelandschap kunnen fietsen.

De constructie, die gerealiseerd wordt met financiële steun van Toerisme Vlaanderen en de gemeente Maasmechelen, is een brug over de Weg naar Zutendaal. Het fietspad stijgt geleidelijk tot een hoogte van 6,7 meter en is 275 meter lang. De structuur is opgebouwd uit hout en het dek bestaat uit beton. Voor de realisatie van de brug is een budget van 1,2 miljoen euro voorzien.

“Met deze nieuwe fietsbrug slaan we twee vliegen in één klap”, zegt gedeputeerde Igor Philtjens. “We zorgen niet enkel voor een veilige fietsoversteekplaats maar we voegen ook extra beleving toe. De monumentale fiets- en voetgangersbrug biedt een schitterend uitzicht over het heidelandschap. Het grote succes van ‘Fietsen door het Water’ in Bokrijk willen we met sterke projecten verspreid over de provincie verderzetten.”

Het ontwerp werd woensdag goedgekeurd door Toerisme Limburg. “We starten het vergunningstraject meteen op en hopen dat dit vlot verloopt”, aldus Philtjens. Als dat het geval is, zouden de eerste toeristen eind 2018 al over de brug moeten kunnen fietsen.

Foto: Toerisme Limburg

Foto: Toerisme Limburg