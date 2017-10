Limburg.net wil zacht plastic in hele provincie ophalen

Genk Een half jaar na de invoering van de gele zak in Genk, een proefproject waarbij zacht plastic aan huis wordt opgehaald, haalt Limburg.net elke maand liefst twintig ton zacht kunststof op in de mijngemeente. “Een groot succes, want vroeger werd het grootste deel daarvan simpelweg bij het restafval gekeild”, zegt Genks schepen van Openbare Werken Ali Caglar (CD&V). Op termijn wil afvalintercommunale Limburg.net in alle Limburgse gemeenten zacht plastic aan huis ophalen.