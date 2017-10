Jordan Lukaku valt uit bij Rode Duivels, en wordt vervangen door Kabasele, Mertens en De Bruyne trainen weer mee

Jordan Lukaku liep dinsdag op training bij de Rode Duivels een hamstringblessure op en moet afhaken voor de interlands tegen Bosnië-Herzegovina en Cyprus. Bondscoach Roberto Martinez roept de rechtsvoetige Christian Kabasele op als vervanger voor de linksachter van Lazio.

De 26-jarige Kabasele speelt voor het Engelse Watford, waar de rechtsvoetige verdediger de laatste zeven wedstrijden in de basis stond centraal in de defensie. The Hornets staan momenteel op een knappe achtste plaats in de Premier League.

Lukaku en Fellaini niet op training

Op training ontbraken vandaag enkel Romelu Lukaku en Marouane Fellaini. Fellaini trainde apart en behalve over Lukaku wordt aan niemands inzetbaarheid getwijfeld. Van Lukaku (enkel) was het voorzien dat hij een apart schema zou volgen. Zijn toestand wordt dag na dag geëvalueerd.

Kevin De Bruyne en Dries Mertens bleven dinsdag nog binnen maar trainden nu dus weer gewoon mee.