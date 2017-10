OPROEP. 13-jarige voor ogen van jongere broertje mishandeld op weg naar school in Maaseik

Maaseik - Verbijstering en onbegrip vechten om voorrang bij de familie Thomas in Born. Zoon Axel (13) werd dinsdagochtend voor de ogen van zijn twee jaar jongere broertje op een bomvol fietspad mishandeld door een passerende sportfietser. De jongens waren op weg naar school in Maaseik.

OPROEP. Ben je zelf al eens het slachtoffer geworden van een gelijkaardig agressiegeval op weg naar school in Maaseik? Of ken je iemand die het al eens meemaakte? Laat het ons weten via mail aan hier@reageren.be. Vergeet zeker je GSM-nummer niet te vermelden.

Wonder boven wonder zorgde de vuistslag in het gezicht niet voor noemenswaardig letsel bij zoonlief. Maar moeder Petra Thomas was dinsdagavond nog steeds ondersteboven van het bizarre incident. Om over Axel, het dertienjarige slachtoffer, en broertje Stern (11) maar te zwijgen. “Ze zijn erg geëmotioneerd, allebei. En behoorlijk in de war. Wat hier is gebeurd, is te dol voor woorden. We vragen ons werkelijk af wat die man heeft bezield.”

Wegwerkzaamheden

De familie Thomas woont in Born, maar Axel en Stern zitten beiden op school in Maaseik. Elke dag fietsen ze samen van huis naar school en vice versa, steevast over de drukke Maaseikerweg richting de Pater Sangersbrug. Omdat een van beide fietspaden momenteel wegens wegwerkzaamheden is afgesloten, moet alle fietsverkeer in beide richtingen gebruik maken van één rijwielpad. Daar ging het mis.

Vuist in het gezicht

Terwijl hordes scholieren zij aan zij over het fietspad richting Maaseik peddelden, passeerde volgens ooggetuigen in tegenovergestelde richting een oudere sportfietser. De man ergerde zich vermoedelijk aan de overmatige drukte op het fietspad, waarbij Axel Thomas het uiteindelijk moest ontgelden. De sportfietser (signalement: een jaar of zestig, kaal hoofd) hield halt, greep de jongen bij zijn jas, sloeg hem in het gezicht en schopte vervolgens ook nog de fiets van de knaap omver.

Een passerende automobilist zette zijn voertuig aan de kant om de man aan te spreken op zijn gedrag, maar volgens ooggetuigen leidde dat enkel tot een scheldkanonnade. Even later ging de sportfietser er in alle tumult vandoor. De familie Thomas wilde dinsdagochtend meteen aangifte doen op het politiebureau in Sittard, maar op verzoek van de politie gebeurt dat woensdag op het bureau in Echt.

Vergelijkbare verhalen

Petra Thomas liet nog weten dat meerdere ouders van kinderen op de bewuste Maaseikse scholen zich inmiddels bij haar hebben gemeld. “Met soortgelijke verhalen over hun kinderen, waarbij vrijwel zeker dezelfde man betrokken was. Het mag duidelijk zijn dat we het hier niet bij laten zitten.”