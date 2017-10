Krijgen inwoners van Genk binnenkort gevangenen als buur?

Genk -

Vanaf volgend jaar worden er als proefproject twee ‘detentiehuizen’ in Vlaanderen en Wallonië opgericht waarin een tiental gevangenen samen opgesloten wordt. De huizen moeten een alternatief zijn voor de grote, anonieme gevangenissen waar mensen na een veroordeling jaren achter slot en grendel zitten. Genk is een van de Vlaamse steden die in de running zijn, binnenkort hakt Justitie die knoop door. “Zo’n detentiehuis is goed voor dader, slachtoffer én samenleving. Elke gedetineerde krijgt vanaf de start een eigen begeleider, die hem of haar moet helpen een nieuwe toekomst op te bouwen. Op basis van zijn sterktes en talenten. De buurt wint, de gevangene wint”, zegt Marjan Gryson van vzw De Huizen, de inspiratie achter de nieuwe detentiehuizen.