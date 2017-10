België wil tegen 2020 Land van de Fair Trade worden

Brussel - De Week van de Fair Traide staat dit jaar, voor de zestiende editie, in het teken van de doelstelling om van België tegen 2020 het Land van de Fair Trade te maken. De week gaat vandaag/woensdag van start, en duurt nog tot 14 oktober. In 2016 kocht de Belg gemiddeld voor 14,3 euro aan eerlijke producten, en daarmee is het doel om in 2020 elke Belg gemiddeld 15 euro aan fair trade te laten uitgeven, al bijna gehaald. Over heel het land staan verschillende acties in het kader van fair trade.

Zo organiseert Fairtrade België tien dagen lang Het Grootste Protest, waarmee ze geschiedenis wil schrijven door meer dan 750.000 mensen vredevol te laten protesteren voor een eerlijk inkomen voor iedereen. “Drie vierde van de 800 miljoen mensen die in extreme armoede leven, zijn boerenfamilies”, zegt Manon Acke van Fairtrade. “De mensen die de voeding op ons bord voorzien, kunnen vaak zichzelf geen maaltijd voorschotelen.” Elke aankoop van een fairtrade-product in de tien dagen van de Week van de Fair Trade geldt als een protestatie. Daarnaast zet de organisatie over het hele land ook fairtrade ontbijten en andere activiteiten in het kader van Het Grootste Protest op het getouw.

In 2013 kocht de Belg nog voor gemiddeld 8,6 euro aan fairtrade-producten, en vorig jaar dus al 14,3 euro. Met die cijfers nestelt België zich net als twee jaar geleden in de Europese middenmoot, samen met onze buurlanden Frankrijk (14,20 euro) en Nederland (15,10).

Naar aanleiding van de start van de Week bezocht minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo maandag al kledingbedrijf JBC in Aalst, waar de keten de “I AM Transparency”-tool voorstelde. Daarmee kan de consument voor elk artikel uit de “I AM”-collectie nagaan in welke fabriek het werd gemaakt. “De principes van fair trade doen steeds meer hun intrede in de textielketen en dat is een goede zaak”, zei De Croo.

Oxfam start met een crowdfunding, voor de ontwikkeling van eerlijke bio-T-shirts. Doel is voor eind november 20.000 euro in te zamelen.

Een overzicht van alle activiteiten is te vinden op www.weekvandefairtrade.be. De Week is een initiatief van het Trade for Development Centre, samen met de belangrijkste fairtradeorganisaties.