Familie tevreden over openbaar proces voor moordenaar van Lisette Meerten

heusden-zolder Tijdens een zitting achter gesloten deuren is dinsdag beslist dat Matouf L. (47), de moordenaar van Lisette Meerten, op een openbaar proces in de Hasseltse correctionele rechtbank moet verschijnen. De nabestaanden van de thuisverzorgster die vorig jaar in Heusden-Zolder het leven liet halen zo hun slag thuis. Het parket wou het proces afsluiten en Matouf laten interneren. “Justitie onderschat hoe belangrijk een openbaar proces is voor de verwerking”, zegt Kelly Dirkx, dochter van Lisette Meerten.