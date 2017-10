Revolutie in de NBA: All Star Game wordt niet langer duel tussen Eastern en Western Conference

De All Star Game in de NBA zal vanaf volgend jaar niet langer een krachtmeting zijn tussen de beste spelers uit de Eastern en Western Conference. In het aangepaste format zullen twee kapiteins hun eigen team kunnen samenstellen. Dat maakte de NBA dinsdag bekend op zijn website.

De twee aanvoerders zullen de spelers zijn die de meeste stemmen krijgen van de fans. Zij mogen onder elkaar de teams vormen, zonder daarbij rekening te houden met de Conferences. De tien starters worden gekozen door de fans (50%), de spelers (25%) en de media (25%). De veertien reserven worden aangeduid door de NBA-coaches.

Nieuw is ook dat de All Star-teams voor een goed doel zullen spelen. De 67e All Star Game vindt plaats op zondag 18 februari in het Staples Centre in Los Angeles.