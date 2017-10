Luca Brecel bereikt tweede ronde in Lommel

Lommel - Luca Brecel heeft zich geplaatst voor de tweede ronde op het European Masters snookertoernooi (385.000 pond/434.000 euro). In de Soeverein te Lommel versloeg hij dinsdag de Maleisiër Thor Chuan Leong (WS 89) met 4-3.

In een wedstrijd waarin beide spelers echt niet hun beste snooker speelden, nam Chuan Leong de eerste frame voor zijn rekening. Frame twee en drie waren voor de 22-jarige Brecel. De 29-jarige Chuang Leon stelde gelijk en won ook de vijfde frame, waarmee hij op één frame van de overwinning kwam.

Brecel, die vorig jaar zijn eerste confrontatie speelde tegen Chuang Leon en met 5-3 verloor nadat hij 3-0 voorsprong telde, potte in de zesde frame een 78 break weg. In de zevende en beslissende frame nam Brecel een 40-0 voorsprong waarna hij in de fout ging. Chuan Leong kon echter geen gebruik maken van de misser waarna Brecel er 56-0 van maakte en uiteindelijk de wedstrijd won.

Brecel neemt het in de volgende ronde op tegen de Engelsman Chris Walekin (WS 63).

De Engelsman Judd Trump (WS 4), de regerende kampioen, plaatste zich voor de hoofdtabel. In de ultieme voorrondewedstrijd versloeg hij zijn landgenoot Adam Duffy (WS 90) met 4-1.