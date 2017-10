VIDEO. Bende overvalt gepensioneerde bankier (74) en laat hem voor dood achter

Een gepensioneerde bankdirecteur is zondagavond op een brutale manier overvallen in zijn huis in de Vondenparklaan in Sint-Gillis-Bij-Dendermonde. Een groep overvallers overmeesterde de bejaarde man en takelde hem zwaar toe. Het slachtoffer ligt nog altijd op de afdeling intensieve zorgen van het Sint-Blasiusziekenhuis. Het parket onderzoekt de zaak. Een deel van de bende zou inmiddels al zijn opgepakt.

Maandag rond 22 uur ging de bende driest te werk in de Vondelparklaan. Bij een 74-jarige man pleegden ze een roofdiefstal. Hoeveel geld er is buitgemaakt is niet duidelijk. Maar wel dat het slachtoffer ernstig werd toegetakeld. Hij kreeg rake klappen en schoppen. De daders, vermoedelijk met 5 drongen de woning van C.V., een gepensioneerde bankdirecteur, binnen. Na de gewelddadige passage van de jongeren bleef de man alleen achter. De deur werd dichtgetrokken. Waarschijnlijk heeft hij zelf de hulpdiensten gebeld, maar kon hij op eigen kracht de deur niet meer openmaken.

Slecht te been

De buren hebben weinig gehoord of gezien. “Er is ingebroken en omstreeks 22 uur stond er hier overal politie”, klinkt het. “We vinden het vooral heel erg voor onze buur. Hij was slecht te been. En zijn echtgenote is momenteel aan de kust.” Vier daders konden al worden opgepakt, eentje is voortvluchtig en daar is de politie dinsdag een hele dag naar op zoek geweest. De vier werden kort na de feiten ingerekend door enkele patrouilleploegen die een intensieve zoektocht uitvoerden. De voortvluchtige zou gekend staan voor andere feiten die te maken hebben met geweld. Het huis in de Vondelparklaan bleef dinsdag verzegeld. De zeventiger ligt nog steeds op de afdeling intensieve zorgen van het Sint-Blasiusziekenhuis.

Het onderzoekt loopt nog, het parket en de politie zwijgen voorlopig in alle talen. Het is niet de eerste keer dat een jongerenbende het in Dendermonde bont maakt. Enkele maanden geleden kregen verschillende jongeren uit de wijk Vlotgras zelfs een plaatsverbod van burgemeester Piet Buyse (CD&V). Zij hebben vermoedelijk een link met de roofdiefstal.