"Ze gaan me leren mensen omver te rijden"

Sint-Truiden - Zeg niet te gauw: ‘het is weer een vrouw’. In de film ‘Le Fidèle’ scheurt Bibi met een rotvaart door de bochten van Circuit Zolder. Maar de stuurkunsten die je ziet, zijn niet die van Adèle Exarchopoulos. De Franse actrice had tijdens de opnames zelfs geen rijbewijs. Alle actiescènes zijn ingeblikt met de Truiense Danique Aelaerts aan het stuur.

Als klein meisje droomde Danique Aelaerts van een Nissan Skyline R34, het summum van de Japanse driftauto’s. Op haar achttiende ging ze zelf leren driften bij Skylimit Events in Zolder en vier jaar ...