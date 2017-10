Extra rijstrook moet ongevallen aan werken E314 stoppen

Heusden-Zolder - De volgende dagen gaat een aannemer een extra rijstrook aanleggen aan de werfzone op de kanaalbrug op de E314 in Zolder. Nu moet iedereen nog richting klaverblad over twee versmalde rijstroken door de werfzone manoeuvreren. Dat leidde de jongste maanden al tot veel fileleed en tientallen ongevallen, soms zelfs meerderde per dag. “Hopelijk kunnen we zo de vervelende kop-staartbotsingen vermijden”, zegt Gijs Moors van AWV.

