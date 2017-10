Helft van Hasseltse studenten komt met de auto naar school

Hasselt -

Bijna de helft van de 5.800 studenten van Hogeschool PXL in Hasselt rijdt meestal of altijd met de auto naar school, zo blijkt uit een nieuwe enquête. Gevolg is dat de parkings rond de Elfde Liniestraat en Vildersstraat elke dag overvol staan en studenten gaan wildparkeren. “Om dit tegen te gaan heeft de Stad Hasselt, PXL en UHasselt een app gelanceerd die studenten beloont die te voet, met de fiets of het openbaar vervoer naar school komen of hun wagen parkeren op een van randparkings in Hasselt”, zegt Hasselts mobiliteitsschepen Habib El Ouakili (sp.a). Al is het nog maar de vraag of studenten te motiveren zijn met beloningen zoals een euro korting op een salade of 10 procent korting op recyclagespullen.