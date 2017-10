Rode Kruis zoekt dringend bloeddonoren

Rode Kruis-Vlaanderen lanceert dinsdag een dringende oproep naar bloeddonoren. “Het is voor heel wat mensen een drukke periode geweest, met de start van het schooljaar en het weer in de routine stappen na de grote vakantie. We stellen vast dat bloedgeven er dan bij inschiet', klinkt het bij de organisatie.

'We konden de voorbije zomer de bloedvoorraad goed op peil houden, maar de dip die we altijd verwachten tijdens de zomermaanden heeft zich nu verplaatst naar het najaar'.

Vooral de negatieve bloedgroepen staan bijzonder laag. O- is daarbij de uitschieter. Logisch, want maar 7 procent bevolking heeft die bloedgroep. Tegelijk kan dat bloed wel aan alle patiënten met alle mogelijke bloedgroepen toegediend worden. Dat maakt dat bloed extra 'kostbaar'.

'We rekenen op de Vlaming om een uurtje van zijn of haar tijd te willen vrijmaken om andere mensen te helpen. Het is een inspanning, dat weten we, maar je redt er letterlijk levens mee', zegt Rode Kruis-Vlaanderen. Alle donoren, ook die met een positieve bloedgroep of mensen die nog nooit bloed gegeven hebben, zijn welkom.

Alle info over bloedinzamelingen in heel Vlaanderen en de openingsuren van de 11 donorcentra van Rode Kruis-Vlaanderen zijn terug te vinden op www.rodekruis.be.