Raadkamer wil openbaar proces voor dolgedraaide Houthalenaar

Houthalen-Helchteren - Tijdens een zitting achter gesloten deuren of in raadkamer is dinsdag beslist dat de dolgedraaide Matouf L. (47) op een openbare zitting in de Hasseltse correctionele rechtbank moet verschijnen. De nabestaanden van Lisette Meertens, die op 11 februari vorig jaar, het leven liet na een aanval van de Houthalenaar haalt hierbij haar slag thuis.

De veertiger was op die dag gevlucht uit het Sint-Franciskusziekenhuis in Heusden-Zolder en drong bij de overburen binnen. Daar doodde hij Meertens, een 54-jarige gehandicapte-assistente en verwondde nog twee vrouwen. Zijn vlucht eindigde even later met een gestolen wagen op een industrieterrein. Het openbaar ministerie vroeg, tot ontevredenheid van de slachtoffers en nabestaanden van Meertens, de internering van Matouf. “Het gaat ons niet om de internering. Wat wij willen is een openbaar debat. De slachtoffers hebben recht om een behandeling van de zaak in al zijn facetten”, zegt advocaat Bert Partoens. De verdediging van Matouf kan wel nog beroep aantekenen tegen de doorverwijzing naar de correctionele rechtbank.