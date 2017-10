Ex-dopingzondaar Rumsas: eerst sterft zoon in verdachte omstandigheden, andere zoon betrapt op doping

Het zijn donkere dagen voor de familie Rumsas. Nadat op twee mei de 21-jarige Linus Rumsas in Italië overleed aan een verdacht hartfalen, werd diens broer Raimondas Junior begin september betrapt op het groeihormoon GRHP-6. Linus en Raimondas Junior zijn de zonen van Raimondas Rumsas, de Litouwer die in 2002 derde werd in de Tour.

Al werd die derde plaats in de Tour meteen in vraag gesteld nadat zijn vrouw Edita, op de slotdag van de bewuste Tour, in Frankrijk aan de kant werd gezet met een wagen tjokvol dopingproducten. Zij werd aangehouden en in staat van beschuldiging gesteld wegens het aanbieden van, handel in en hulp bij het gebruik van verdovende middelen. Rumsas werd opgevorderd om te getuigen maar weigerde, zijn vrouw verbleef als gevolg maandenlang in een Franse cel. De renner zelf werd door werkgever Lampre ontslagen.

De familie Rumsas woont sinds lang in Italië waar hun beider zonen Raimondas Junior en Linus aan hun wielercarrière timmerden. Voor Linus liep die zoektocht intussen fataal af, Raimondas Junior hangt een schorsing boven het hoofd. Naar aanleiding van de dood van Linus heeft het Italiaanse parket alvast een onderzoek geopend.