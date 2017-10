Overpeltenaar voert kruistocht tegen piramidefraude: “Duizenden Vlamingen samen voor miljoenen euro’s opgelicht”

Overpelt -

Een jaar nadat de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) burgers waarschuwde om niet in zee te gaan met Questra – een beleggingsonderneming die van piramidefraude zijn handelsmerk heeft gemaakt – is het bedrijf nog altijd actief in ons land. “Intussen zijn duizenden Vlamingen voor miljoenen euro’s opgelicht”, zegt Overpeltenaar Stefan Willems (24), die al anderhalf jaar een ware kruistocht tegen Questra voert. “Maar doordat de maatschappelijke zetel in Spanje ligt, staat het Belgische gerecht machteloos.”