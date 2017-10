Tienduizenden in onzekerheid over rijbewijs door onenigheid over nieuwe regels

Tienduizenden chauffeurs in opleiding weten niet waar ze aan toe zijn. De Vlaamse en federale ministers van Mobiliteit spreken elkaar compleet tegen over de manier waarop je een rijbewijs moet halen. Een procedureslag bij de Raad van State moet uitsluitsel brengen. “In het slechtste geval zal een chauffeur die het ‘verkeerd’ deed, helemaal opnieuw moeten beginnen aan zijn rijopleiding”, waarschuwen experts.

Dit krijg je in het buitenland niet uitgelegd. Sinds 1 oktober zijn de nieuwe Vlaamse regels voor het halen van een rijbewijs van kracht. Wie zijn zoon of dochter wil leren rijden moet voortaan zelf drie uur opleiding volgen om zijn kennis van de verkeersregels bij te spijkeren. Zoon- of dochterlief moet bovendien negen maanden rondrijden in plaats van drie voor hij of zij het praktisch examen kan afleggen. Tenminste, volgens de Vlaamse regels, want voor de federale overheid blijft alles bij het oude.

“Minister Weyts (N-VA, bevoegd voor Mobiliteit in de Vlaamse regering, nvdr) mag de rijopleidingen hervormen, dat betwisten wij niet”, zegt de woordvoerder van federaal minister van Mobiliteit François Bellot (MR). “Maar rijbewijzen zijn een federale bevoegdheid, want die moeten in het hele land hetzelfde waard zijn. En in Wallonië en in Brussel gelden de nieuwe regels niet. En wat met mensen die hun rijopleiding en - examen doen in Brussel, maar hun rijbewijs moeten halen in de Vlaamse rand?” Bellot trok naar de Raad van State om de regelgeving tegen te houden. Het is nog wachten op een uitspraak ten gronde.

Die houding kan er bij Weyts niet in. “Wij plooien ons dubbel om het aantal verkeers­doden naar beneden te halen, maar blijkbaar maakt de federale regering er een erezaak van om te bikkelen over bevoegdheden”, zegt hij. “De nieuwe regeling leidt tot een hogere verkeersveiligheid. Van dit soort aanvallen worden alleen advocaten beter.”

Intussen weet niemand meer hoe de vork in de steel zit. Vlaamse en federale rondzendbrieven spreken elkaar compleet tegen. “De chaos in de rijopleidingen is nog nooit zo groot geweest”, zegt Jeroen Smeesters van Federdrive, de federatie van erkende rijscholen in België. “Sommige gemeenten passen de nieuwe regels toe, andere geven rijbewijzen uit volgens de oude regels.”

Het is ook niet duidelijk wat de gevolgen op langere termijn zullen zijn. “Wie een voorlopig rijbewijs op de oude manier haalt, kijkt later misschien tegen sancties aan”, zegt Smeesters. “In het slechtste geval zal een chauffeur helemaal opnieuw moeten beginnen aan zijn rijopleiding. Tienduizenden Vlamingen verkeren in rechtsonzekerheid. Het is zeer spijtig dat er politieke spelletjes worden gespeeld over zoiets belangrijks als een rijbewijs.”