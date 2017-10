"VS willen bijna twee derde van Cubaans ambassadepersoneel het land uit"

Ambtenaren van de Amerikaanse ambassade in Havana kampten met gezondheidsproblemen. Foto: AP

De administratie van de Amerikaanse president Donald Trump vraagt Cuba om het personeel op de Cubaanse ambassade in de VS met 60 procent in te krimpen. Die beslissing zou dinsdag worden bekendgemaakt, schrijven verschillende Amerikaanse media maandagavond (plaatselijke tijd).

Persagentschap AP weet dat de vraag er komt nadat de VS vorige week besliste het aantal Amerikaanse werknemers in de ambassade in Havana met meer dan de helft te verminderen. Verschillende ambtenaren kampten met gezondheidsproblemen. De diplomaten blijven weg "totdat de Cubaanse overheid de veiligheid van Amerikaans personeel op Cuba kan garanderen", klonk het toen.

Maar de nieuwe stap mag niet gezien worden als een straf, klinkt het. De maatregel moet ervoor zorgen dat beide landen een gelijk aantal diplomaten heeft in beide hoofdsteden. De Cubaanse diplomaten zullen daarom het land niet worden uitgezet, tenzij Havana hen niet terugroept, klinkt het nog anoniem.