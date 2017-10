Hartsvriendinnen Nathalie Meskens en Natalia samen op het podium voor Studio 54

De showqueens van de Studio 54-discoparty in het Sportpaleis dit weekend zijn er klaar voor. Of bijna toch. Wij waren gisteren bij de eerste repetitie van hartsvriendinnen Natalia en Nathalie Meskens.

“We kijken echt uit naar dat optreden zaterdag, want daar hangt toch altijd een speciale vibe”, zeggen de twee vriendinnen die voor het eerst echt samen op het po­dium staan. “In Tegen de Sterren Op hebben we al eens samen een nummertje gezongen, maar dit is de real deal”, zegt Natalia.

Het explosieve duo was nochtans apart geboekt. “Ik had de mail vóór Natalia gezien”, zegt Meskens. “Ik belde haar meteen: ‘Schat, we gaan samen spelen in het Sportpaleis, hoe geweldig is dat?’ En zij heel droog: ‘Hoe, ik weet van niets’ (lacht).”

“Maar we wilden al lang eens iets samen doen, dus toen we samen op vakantie waren, hebben we als een gek zitten brainstormen”, zegt Natalia. “Wat er uit de bus gekomen is, gaan we niet aan jullie neus hangen. Iedereen moet maar komen kijken. We gaan alleszins niet in onze jeans en baskets optreden, dus we hopen dat ook het publiek een inspanning doet en een kleurtje aantrekt.”

Foto: DBA