Geen ‘Mijn Pop-uprestaurant’ in 2018

VTM heeft beslist volgend jaar geen nieuw seizoen van Mijn Pop-uprestaurant te draaien, ook al verscheen na de finale nog een oproep om nieuwe kandidaten te ronselen. Die plannen zijn nu opgeborgen.

“We nemen inderdaad een jaartje pauze”, klinkt het bij de zender. “Dat wil niet zeggen dat het programma definitief is afgevoerd, het kan zeker nadien nog terugkomen.”

VTM ontkent dat er zich te weinig geschikte kandidaten hadden gemeld, of dat Sergio Herman geen zin meer had om in de jury te zetelen. “Geen van beide redenen speelt mee.”