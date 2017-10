Filmregisseur Michaël R. Roskam maakt vandaag de krant: Krantenkop in plaats van Rundskop

Hasselt - Vandaag rolt deze krant de rode loper uit voor Michaël R. Roskam. De bekende Truiense filmregisseur is één dag lang hoofdredacteur van Het Belang van Limburg. Eerder mochten ook al komiek Philippe Geubels en kunstenaar Koen Vanmechelen de krant onder handen nemen. “Kunstenaars geven nieuws een nieuwe invalshoek die wij als journalisten dikwijls niet zien”, legt hoofdredacteur Indra Dewitte het project uit.

Op 1 april 2008 liet Het Belang van Limburg de krant maken door Urbanus. Sindsdien mochten al meerdere kunstenaars in de stoel van de hoofdredacteur zitten. “Met die traditie willen we blijven aanknopen omdat het een schoon idee is om de krant in handen te geven van mensen met een andere kijk op de wereld”, zegt Indra Dewitte. De krant van 7 december vorig jaar werd zo in handen gegeven van de bekende kunstenaar Koen Vanmechelen. “En dat zorgde onder meer voor een atypische voorpagina. Vanmechelen had een foto van een voetbalfanaat met een getatoeëerde rug op de voorpagina gezet onder het motto ‘Alles is kunst’. Dat zorgde voor een unieke krant.”

Sinds zijn succesvolle debuut ‘Rundskop’ (2011) gaat het hard voor Michaël R. Roskam (44). Hij verzamelde filmprijzen en nominaties, zat in de jury van het filmfestival van Cannes en regisseerde de Amerikaanse film ‘The Drop’. ‘Le Fidèle’, zijn derde speelfilm, zat in de officiële selectie van het Filmfestival van Venetië en is vanaf deze week in de Belgische zalen te zien.

“Het is een eer dat iemand die tot de crème de la crème van de Belgische cineasten hoort onze krant wil maken. Dat betekent toch dat kunstenaars die geboren en getogen zijn in onze provincie, ook het DNA van onze krant uitdragen. Ik denk oprecht dat ze dit zien als een vruchtbare kruisbestuiving.”

Gevangenis

De krant zal uiteraard de focus houden op het nieuws. “We blijven een krant. We gaan dus geen nieuws laten liggen. Alleen zal er op een andere manier naar worden gekeken. Er zal harder worden gewerkt dan ooit want voor onze journalisten betekent dit een extra inspanning. Maar vorig jaar zat er een pak volk aan de tafel voor de startvergadering met Koen Vanmechelen. Iedereen wil hier graag bij betrokken zijn. Dat zal vandaag ook zo zijn.” De hoofdredacteur in spe heeft alvast aangegeven dat hij bijzondere aandacht zal hebben voor het gevangeniswezen, ecologie en de toekomst van de film.

Ook online zal de Truiense cineast te volgen zijn. De studenten film van Luca School of Arts uit Genk volgen hun grote voorbeeld de hele dag. Namiddag is er via Facebook Live een interview van hoofdredacteur Indra Dewitte met haar tijdelijke vervanger. Woensdag 4 oktober ziet u het resultaat in uw krant.