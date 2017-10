Ook Brussels mag niet naar groepsfase Champions League na nieuw verlies

Brussels heeft zich niet kunnen plaatsen voor de groepsfase van de Champions League basketbal. De Belgische vicekampioen verloor maandag in de terugmatch van de derde en laatste voorronde met 50-75 van het Duitse Ludwigsburg. Dat had eerder ook de heenwedstrijd met 85-59 gewonnen. Jeremy Simmons was met 13 punten en 9 rebounds sterkhouder bij Brussels.

Eerder op de avond strandde Antwerp in de laatste voorronde tegen het Poolse Radom.

Brussels en Antwerp komen dit seizoen uit in de FIBA Europe Cup. Dinsdag komen Charleroi en Bergen uit in de tweede kwalificatieronde van dat toernooi.

Oostende is rechtstreeks geplaatst voor de poules van de Champions League. In groep D wachten duels met Avellino (Ita), Besiktas (Tur), Zielona Gora (Pol), Nymburk (Tsj), Aris Saloniki (Gri) en twee teams uit de voorronde: Bonn (Dui) en Nanterre (Fra) of Tsmoki Minsk (WRu).