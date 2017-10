Archeologen stoten op 800 jaar oude verdedigingsgracht in Opgrimbie

Maasmechelen - Pal naast de kerk van Opgrimbie troffen bouwvakkers bij het uitgraven van een bouwput enkele belangrijke vondsten aan. Archeologen gingen meteen aan de slag. “Onze diensten hebben de overblijfselen aangetroffen van een middeleeuwse nederzetting. We graven momenteel samen met de vrijwilligers van de heemkundige kring ‘t Oude Grimbiaca een zeldzame diepe verdedigingsgracht uit daterend uit de 13de eeuw.

Het aardewerk en de metalen vondsten zullen verder worden onderzocht. Maar we kunnen nu al stellen dat dit een vondst is die vrij bijzonder is voor Limburg.”, stellen archeologen Geert Vynckier en Marleen Martens van het agentschap Onroerend Erfgoed.

Naast de Heirbaan in Opgrimbie werd de afgelopen week bij toeval de overblijfselen van een middeleeuwse bewoning aangetroffen. “Dit soort versterkte nederzettingen zijn in Limburg tot nu toe zo goed als onbekend. Momenteel graaft het team van het agentschap Onroerend Erfgoed, bijgestaan door enkele vrijwilligers van de heemkundige kring van Opgrimbie de verdedigingsgracht van 3 meter breed en 1 meter diep dan ook verder uit. Het gaat om een ringvormige gracht wellicht tot onder de nabijgelegen kerk loopt. We kunnen duidelijk de lagen volgen waaruit de gracht is ontstaan.

Dit soort versterkte nederzettingen zijn in Limburg tot nu toe zo goed als onbekend.”, verduidelijkt archeologe Marleen Martens van het agentschap Onroerend Erfgoed. “De studie van het aardewerk en de metalen vondsten zal een precieze datering opleveren en ook meer vertellen over de status van de bewoners en de activiteiten waarmee zij zich bezig hielden.”, stellen de archeologen.