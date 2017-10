Twee gewonden bij zware crash in Meeuwen

Meeuwen-Gruitrode - Maandagavond omstreeks 21u10 zijn er twee auto ’s op elkaar gebotst op de kruising van de Raffistraat met Meeuweneinde in Meeuwen. De klap was erg hevig en de beide wagens belandden met open geklapte airbags in de wegberm. Een voertuig kwam tot stilstand in de voortuin van een woning.

De omstandigheden van het ongeval zijn niet duidelijk. Deze gemeentelijke weg is in principe enkel bestemd voor plaatselijk verkeer maar wordt veel als sluipweg gebruikt. Mogelijk heeft één van de betrokken bestuurders de voorrang van rechts niet verleend. Een van de bestuurders moest door de brandweer uit zijn voertuig worden bevrijd en werd voor verzorging afgevoerd naar het ziekenhuis. De andere bestuurder raakte lichtgewond. Er is zware materiële schade, de beide voertuigen werden weg getakeld.