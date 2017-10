Vader krijgt vreselijke telefoon vanuit Vegas: “Papa, iedereen om me heen sterft”

John Cheplak schrok toen hij telefoon kreeg van zijn dochter Alexandria. “Iedereen sterft hier”, zei ze vanuit Las Vegas. “Ik moet hier weg.”

Alexandria Cheplak was aanwezig op het Route 91 Harvest-festival in Las Vegas, waar een 64-jarige man zondagavond een bloedbad aanrichtte vanuit zijn hotelkamer. Toen Stephen Paddock het vuur opende, zag ze heel wat mensen om haar heen neervallen.

Ze belde meteen haar vader John, die op dat moment in Philadelphia was. “Papa, iedereen sterft om me heen”, zei ze tegen haar vader. “Iedereen gaat dood, ik moet hier weggeraken.”

Aan CNN vertelt de vader dat zijn lichaam verlamde en niet wist wat hij moest doen. “Ze zei me dat ze aan het lopen was en andere lopende mensen zag neervallen omdat ze geraakt werden door kogels. Ze zei dat ze weg moest en hing toen op.”

Vreselijke momenten voor Cheplak, die vreesde dat zijn dochter, die al 24 keer geopereerd was aan haar hart sinds haar geboorte, het niet overleefd had. “Ze had me verteld dat haar defibrillator afgegaan was voor ze aflegde. Gelukkig belde ze me even later terug vanuit een ander hotel en daarna nog eens vanuit een ander. Toen zei ze dat ze veilig was.”

“Mensen vielen als vliegen tegen de grond”

Corrine Lomas en Taylor Benge waren dicht bij de festivalsite toen de gruwel losbarstte. “De geweerschoten bleven maar komen”, aldus Corrine aan CNN. “Ik zag een man met een kogel in de nek… Mensen vielen als vliegen tegen de grond.”

Nederlander Maurice Eypen zat in de bar van het Bellagio-hotel toen de schietpartij uitbrak. “Plotseling brak er een gigantische paniek uit”, zegt hij aan NOS. “Honderden mensen begonnen ineens te rennen naar uitgangen en nooduitgangen. In het gedrang vielen er mensen, er was veel paniek.”

“Ze waren van een hoge plaats aan het schieten”, vertel een andere getuige aan KSNV News. “Ze waren lader na lader na lader aan het leegschieten.” Een andere getuige vertelde hoe ze moest schuilen in een riool toen het vuur geopend werd. “Het was een horrorshow”, vertelt ze aan The Las Vegas Review. “Mensen stonden gewoon en vielen dan op de grond.”

Op video’s is er grote paniek te zien, op de achtergrond klinkt een machinegeweer. Mensen lopen er alle richtingen uit en schuilen waar mogelijk.

Ricky Masucci was naar het festival afgezakt met zijn verloofde om daar van elkaars gezelschap en goede muziek te genieten. Het werd een nachtmerrie, al kwamen ze er allebei zonder verwondingen van af. “Ik krijg het geluid van die schoten niet uit mijn hoofd. Je kan de dingen die je gezien hebt nooit meer niet meer zien. Ik had in geen miljoen jaar kunnen denken dat ik over dode lijken zou hebben moeten lopen of over andere mensen zou moeten kruipen om veilig te zijn.”

“Het heeft me zoveel pijn gedaan om mensen te zien sterven voor mijn ogen. Ik kon er bovendien niets aan doen, want ik moest mezelf en mijn verloofde in veiligheid brengen.”