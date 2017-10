Scheidsrechtersbaas legt uit waarom videoref gelijk had bij omstreden strafschop in Eupen-Genk

Volgens scheidsrechtersbaas Johan Verbist heeft ref Nathan Verboomen zaterdag in de competitiewedstrijd tussen Eupen en KRC Genk (3-3) correct gehandeld door de Limburgers in de 63e minuut na tussenkomst van de videoref een strafschop toe te kennen. Dat laat Verbist maandag optekenen.

Iets voorbij het uur kopte Genk-spits Mbwana Samatta het leer tegen de arm van Eupen-speler Moussa Wague binnen het strafschopgebied. De Limburgers stonden 3-1 in het krijt en wilden een penalty. Nathan Verboomen was niet meteen van plan de bal op de stip te leggen, maar werd door de Video Assistant Referee (VAR) aangemaand de herhalingen te bekijken. Op basis van die tv-beelden kwam hij terug op zijn beslissing, Siebe Schrijvers scoorde in twee tijden de aansluitingstreffer.

Een goede beslissing van Verboomen, zo oordeelt Verbist. “De VAR-tussenkomst op de wedstrijd KAS Eupen - K. Racing Genk was correct. De beelden tonen aan dat de verdediger van Eupen op een onnatuurlijke wijze naar de bal springt en daardoor de bal tegen zijn arm krijgt. De arm van de speler die bijna horizontaal gestrekt was om de bal tegen te houden. Scheidsrechter Nathan Verboomen handelde correct door op zijn beslissing terug te komen”, zei de scheidsrechtersbaas maandag.