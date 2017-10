“We wilden geen kind meer, en plots kregen we er drie bij”

Maasmechelen -

Melissa Van Gompel (26) en Anthony Salamone (30) waren perfect tevreden met hun twee dochtertjes. Maar toen de jongste amper drie maanden oud was, bleek Melissa onverwacht opnieuw zwanger. Dat was schrikken, maar de grootste schok volgde na twintig weken zwangerschap toen bleek dat er een drieling onderweg was. Vandaag staan Vinz, Valentina en Sophia te pronken in de nieuwe rubriek ‘Hier ben ik’ in de GoedNieuwsKrant.