Bescherming tegen agressieve bezoekers gemeentehuis is peperduur

Houthalen-Helchteren -

Het gemeentebestuur gaat permanent een bewakingsagent laten postvatten in het atrium van het Nieuw Administratief Centrum (NAC) in Houthalen-Helchteren. Die maatregel is nodig omdat het personeel soms te maken krijgt met erg agressieve bezoekers. De medewerkers krijgen eveneens een stappenplan in het omgaan met woordenwisselingen in het gebouw, via telefoontjes of via e-mails.