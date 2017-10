“Stuivenberg moet zich niet gek laten maken”

Genk -

Bij Genk klampen ze zich in moeilijke tijden vast aan de tweede helft in Eupen. Je moet wat, nietwaar? Terugkomen na een 2-0 en 3-1-achterstand, het is inderdaad lovenswaardig. Maar aan de realiteit valt niet te ontsnappen. Sinds de laatste promotie van Racing in het gezegende jaar 1996 was de competitiestart nooit zo dramatisch. De 10 op 27 van Albert Stuivenberg is zowaar zwakker dan de 11 op 27 van de vorige ‘recordhouder’ Hein Vanhaezebrouck.