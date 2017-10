“30 procent van mijnwerkers had stoflongziekte”

Genk / Lanaken -

Het begint met een droge hoest en kortademigheid en eindigt met de dood. Stoflong was de meest gevreesde ziekte onder mijnwerkers. Eens je mijnwerkerslongen had, was genezing onmogelijk. De mijnwerkerslong of antracosilicose wordt veroorzaakt door het jarenlang inademen van steenstof vermengd met koolstof. In zijn ernstige vorm is een tergend trage aftakeling onvermijdelijk. Meestal bezwijken de patiënten uiteindelijk aan een hartfalen. Vooral mijnwerkers die vóór de jaren ’60 aan het kolenfront stonden, liepen een zeer groot risico op stoflong.