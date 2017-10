VIER voorziet ‘De Slimste Mens’ van vervanger voor herstellende Johan Boskamp

Eén van de meest spraakmakende kandidaten van het nieuwe seizoen van ‘De Slimste Mens Ter Wereld’ zou Johan Boskamp zijn. Met veel furore, inclusief bidprentje, werd de voetbalanalist aangekondigd als deelnemer. Nu geeft hij zijn plaats in de populaire quiz af. VIER heeft meteen een vervanger klaar staan.

Exit Johan Boskamp. Foto: vier

Het gaat niet goed met Johan Boskamp. De 68-jarige sukkelt al een tijdje met zijn gezondheid. Vorige week moest hij nog met spoed onder het mes om een bloedklonter te laten verwijderen. Maandag mocht de ex-trainer al naar huis, maar besluit nu toch om “wegens persoonlijke redenen” niet mee te dingen naar de titel.

In 2014 had Boskamp al iets gelijkaardigs voor en moest hij van zijn arts zijn leven drastisch omgooien. “Ik lijk wel een vis, ik drink alleen nog water. En geen bamischijven of Dame Blanches meer”, reageerde hij destijds op zijn nieuwe levensstijl.

Meteen vervanger klaar

In plaats van Boskamp zal Dominique Deruddere zijn opwachting maken in het nieuw seizoen. Presentator Erik Van Looy zorgde er zelf voor dat zijn collega regisseur op de stoel van De Slimste Mens gaat plaatsnemen.

“Dominique zorgt weer, zoals elke geweldige regisseur, voor een onverwachte plottwist. Ik wou hem al lang in ‘De Slimste Mens ter Wereld’, maar hij woont in de VS en de agenda’s waren steeds de oorzaak dat het niet lukte. Hij heeft een heel brede algemene kennis, maar de typische weetjes uit eigen land zullen toch wat moeilijker liggen. Maar ik ben hem erg dankbaar dat hij meteen heeft toegezegd”, aldus Van Looy.