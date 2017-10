Vliegtuigpassagier dacht heel zijn leven lang dat hij atheïst was, tot hij even naar buiten keek

Een Russisch passagiersvliegtuig moest zaterdag een noodlanding maken toen een van de motoren plots vuur had gevat. Het toestel kon succesvol terugkeren naar de luchthaven waar het was opgestegen en landde veilig en wel zonder dat er gewonden vielen. Hoewel de vlammende motor opschudding veroorzaakte onder de passagiers, bleef iedereen verrassend rustig.

Het passagiersvliegtuig was zaterdag vertrokken vanop Talakan, een luchthaven in de Russische autonome republiek Jakoetië, maar moest abrupt terugkeren nadat een van de motoren vuur had gevat. De passagiers kregen te horen dat er een “noodsituatie” was waardoor het vliegtuig zijn reis naar Siberië niet kon voortzetten. Toen de passagiers een blik uit het raam wierpen, werd het duidelijk met welke noodsituatie ze te maken hadden. De video die een van hen maakte, spreekt boekdelen.

“Ik dacht altijd dat ik een atheïst was”, verklaarde de passagier die de beelden maakte aan de krant Siberian Times. “Maar toen begon ik gewoon te bidden.” Het toestel maakte een succesvolle noodlanding in Talakan, waar de passagiers een andere vliegtuig konden nemen om hun reis te hervatten. Het defecte toestel werd meteen nagekeken en een de oorzaak van de brand zal worden onderzocht.