Kunstkring onderneemt cultuurreis naar Gent

Stokkem

Dilsen-Stokkem - Met zestig leden en sympathisanten reisde de Kunstkring Arnold Sauwen van Stokkem richting Gent, de stad van Keizer Karel aan de samenloop van Schelde en Leie. Ondanks de druilerige voormiddag beaamden de deelnemers achteraf dat deze trip de mooiste en de meest verrassende was.

Onder begeleiding van hun eigen gids, Jean Pierre Yzermans, ontdekten de Stokkemenaren het verleden van de stad die in de Middeleeuwen uitgroeide en belangrijk werd dankzij de textiel- en de lakennijverheid.

De gids vertelde over de relatie van de monumentale gebouwen met het sociale leven in de Scheldestad. Reeds bij aankomst werden de kunstkringleden geconfronteerd met het monumentale Gravensteen.

Aan alle hoogtepunten uit de geschiedenis van de stad gaf de gids de nodige aandacht. Zo vertelde hij dat Keizer Karel, die er in 1500 geboren is, een grote genegenheid voor de stad koesterde. Nochtans gingen de inwoners, met de vele vrijheden en gunsten die ze bezaten, in de clinch met hun Keizer, toen deze de belastingen om zijn oorlogen te financieren flink de hoogte in dreef.

De keizer had geen compassie met de oproerkraaiers en liet de heethoofden opknopen. Vandaar de scheldnaam ‘Stroppendragers’.

Jean Pierre vertelde nog meer lugubere verhalen, waarvan dit van Geeraert De Duivel, die jaloers was op het lief van zijn zoon en hem graag wilde doden.

De gids schrok er niet van terug om minder propere verhalen te vertellen, zoals die van de torenwachters, nu in steen vereeuwigd en de ‘kannenschijters’ genoemd worden.

Het interieur van de Sint-Baafskathedraal, de kapel waar het Lam Gods te bewonderen is, de crypte, de kranskapellen, de rococo preekstoel, kwamen volop in de belangstelling.

Aan de Graslei werd met veel ontzag opgekeken naar de fantastische gevels der gildehuizen.

Na een twee uur durende culturele wandeling zwierf de groep uit in het stadscentrum op zoek naar verpozing en een rustig zitje om de uitstap te becommentariëren.

Het slotwoord was aan voorzitter Gerard Mostert die de gids bedankte en de uitstap als heel geslaagd omschreef.