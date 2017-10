Heisa na marathon in Brussel: winnaar krijgt 1.000 euro, winnares heeft recht op 300 euro

Heisa na de marathon in Brussel van vorige zondag. Op sociale media circuleert een foto van de twee podia van de 42 kilometer. Aan de ene zijde is de mannelijke winnaar te zien met een cheque van 1.000 euro, aan de andere kant een vrouw met een bedrag van 300 euro. En dat verschil doet veel stof opwaaien.

Door de commotie op sociale media heeft ook de Brusselse minister van Gelijke Kansen Bianca Debaets (CD&V) intussen gereageerd. Ook zij was enorm verbaasd om te zien dat winnares Christelle Lemaire zich tevreden moest stellen met een geldprijs die meer dan drie keer lager is dan die van winnaar Stephen Kiplagat. “Nochtans liep Christelle exact dezelfde afstand”, klinkt het.

Debaets benadrukt dat er niet enkel bij atletiek een groot verschil is in erkenning. “Het is toch niet normaal dat mannelijke voetballers in één middag verdienen wat hun vrouwelijke collega’s in een heel jaar verdienen”, zegt Debaets aan RTL Info.

In geen enkele andere sector zijn de verschillen in inkomens tussen mannen en vrouwen zo groot als in bepaalde sporten. Daarom pleit de minister nu voor gelijke geldprijzen bij sportcompetities. Ze wil de organisatoren ontmoeten om dergelijke zaken in de toekomst te voorkomen.