Limburgers lanceren gloednieuw datingconcept: “Tinder, maar dan in het echt”

Hasselt - Brenda Gysens en Ronnie Bernaards, twee Limburgse ondernemers, lanceren een gloednieuw datingconcept. In een kasteel in het Oost-Vlaamse Leeuwergem zullen ze in november 200 singles samenbrengen. Die singles worden vooraf wetenschappelijk gematcht door experts van Hogeschool PXL. “We mikken op singles uit alle hoeken van Vlaanderen en willen in de toekomst uitbreiden naar één evenement per provincie”, klinkt het.

Online dating is alomtegenwoordig, maar toch vindt niet iedereen zijn soulmate in de digitale wereld. Zo ook Limburgers Brenda Gysens en Ronnie Bernaards. Zij leerden elkaar kennen via het internet, maar in het echte leven sloeg de liefdesvonk niet over. Tijdens hun dates bleven ze met frustraties zitten en kwamen ze tot de conclusie dat online dating niet voor hen was weggelegd. Ze staken de koppen bij elkaar en ontwikkelden een alternatief mét persoonlijke toets.

Wetenschappelijk gematcht

Het gloednieuwe project kreeg de naam SingleShift en zal in november 100 single mannen en 100 single vrouwen met elkaar in contact brengen. “Elke single gaat in direct gesprek met 36 potentiële kandidaten die vooraf wetenschappelijk aan hem of haar gematcht zijn”, luidt het. “Het matchingsysteem werd ontwikkeld samen met de marktonderzoeksexperts van het Expertisecentrum Innovatief Ondernemen van Hogeschool PXL. De onderzoekers van het Expertisecentrum Smart ICT ontwikkelden op hun beurt een tool om de dates te visualiseren en feedback te verzamelen. Elke ‘SingleShifter’ vult bij inschrijving een vragenlijst in over zichzelf, waarmee de applicatie dan aan de slag gaat.”

De eerste SingleShift bestaat meteen uit twee edities: eentje voor singles van 32 tot 45 jaar en een tweede voor singles tussen 43 en 55. De events zullen doorgaan in het kasteel van Leeuwergem, in Oost-Vlaanderen. “De 200 singles zullen er worden samengebracht in zogenaamde ‘matchrooms’ en korte dates hebben met hun persoonlijke top 36 matches”, leggen de initiatiefnemers uit. “Daarnaast ontmoeten ze uiteraard ook alle andere singles tijdens het walking dinner of op de dansvloer.”

“Terug naar de basis”

“Met SingleShift willen we terug naar de basis”, zegt Brenda Gysens. “Die eerste persoonlijke ontmoeting, elkaars energie aanvoelen, de eerste indruk, het oogcontact, een aanraking… zijn tenslotte doorslaggevend om te weten of er die speciale klik is met iemand. We mikken op een ongedwongen sfeer en gewoon een leuke avond met hopelijk veel fijne ontmoetingen.”

De events vinden plaats op 11 november (43-55 jaar) en 18 november (32-45 jaar). Wie zich wil inschrijven of op zoek is naar meer info kan terecht op www.singleshift.be.