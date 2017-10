Minstens twee doden en veertien mensen kritiek bij schietpartij Las Vegas, een verdachte geneutraliseerd

Bij de schietpartij in de Amerikaanse gokstad Las Vegas zijn minstens twee doden gevallen. Zeker 24 mensen zijn opgenomen in het ziekenhuis. Dat bevestigt de politie. Een verdachte is geneutraliseerd.

Eerder hadden de Amerikaanse media, op basis van een ziekenhuiswoordvoerster, de slachtofferbalans meegedeeld. Veertien mensen zouden in een kritieke toestand verkeren. Op Twitter zei de politie dat een verdachte is geneutraliseerd ("down"). Tegelijk merkte de politie ook op dat het onderzoek nog loopt. Mensen wordt gevraagd om de befaamde Strip in de gokstad te vermijden.

Aanvankelijk had de politie gemeld dat een "actieve schutter" op pad was in de stad, nabij het casino Mandalay Bay. Er zou geschoten zijn op mensen die een countryfestival bijwoonden nabij dat casino. Een vrouw die het festival bijwoonde, zei dat er meerdere schoten waren afgevuurd, waarschijnlijk uit een automatisch geweer. Ze zei met haar vrienden dekking te hebben gezocht, waarna ze over een hek sprongen om weg te vluchten. Ze zei ook over lichamen te zijn gekropen.

De politie had gevraagd om geen beelden live uit te zenden van de posities van de politieagenten ter plaatse, om hun veiligheid niet in het gedrang te brengen. Op de luchthaven McCarran, aan het zuiden van de Strip, zijn voorlopig geen vluchten mogelijk.

WTF that's a large clip of automatic ammo being emptied into a crowd at a concert at Mandalay Bay pic.twitter.com/tJ3zNmAayx — Tony Fagnano (@BigToneMMA) October 2, 2017

Foto: AFP

Foto: AP

Foto: AP