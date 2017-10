VIDEO. Rustig kuieren over E313 in Hasselt

Hasselt -

Voor een uniek uitstapje tijdens de Open Bedrijvendag moesten liefhebbers zonder meer naar Hasselt. Daar kon het districtsgebouw van Wegen en Verkeer bezocht worden. En van daaruit was het mogelijk om een wandelingetje te maken op de E313, tussen de afritten Hasselt-Oost en -Zuid. “In die zone ronden we de plaatsing van het geluidsarm asfalt stilaan af”, vertelt woordvoerder Veva Daniels. “Het gaat om een experiment dat we nadien, als het succesvol blijkt, in heel Vlaanderen gaan toepassen.”