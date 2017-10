Frans amateur betrapt op mechanische doping tijdens wielerwedstrijd

Ook Frankrijk heeft zijn geval van mechanische doping. Tijdens een amateurwedstrijd in de Dordogne werd een fiets met motor ontdekt. De renner bekende meteen schuld.

Het gaat om een 43-jarige man die zich de afgelopen weken in de kijker had gereden, vooral in wedstrijden waarin moest worden geklommen. En dus besloot de Franse wielerfederatie in samenwerking met het parket en een lokale medewerker van het Franse Antidopingagentschap, een onderzoek te starten. De geviseerde renner startte dit weekend in Saint-Michel-de-Double. Toen zijn fiets na de aankomst werd gecontroleerd op de aanwezigheid van ‘externe hulpmiddelen’, ging de renner meteen tot bekentenissen over. “We zijn op de hoogte gebracht van een vermoeden van fraude door middel van een externe hulpbron, vermoedelijk een kleine motor”, liet het parket via een persmededeling weten. De renner in kwestie, wiens identiteit niet bekend werd gemaakt, moest meteen zijn prijzengeld afgeven en werd meteen ondervraagd. Hij riskeert een schorsing én een strafrechtelijke vervolging aangezien sportieve fraude sinds 2012 deel uitmaakt van de Franse strafwetgeving.

Volgens de Franse federatie is dit het eerste geval van mechanische doping binnen de Franse landsgrenzen. De internationale primeur was voor België weggelegd, vorig jaar tijdens het WK veldrijden in Zolder. Landgenote Femke Van den Driessche werd er na haar wedstrijd betrapt op het gebruik van een fiets met motor.

Opvallend detail: de lokale agent van het Franse antidopingagentschap die mee de renner op heterdaad betrapte, is Christophe Bassons. De Fransman maakte in de jaren negentig deel uit van de Festina-wielerploeg maar weigerde mee te stappen in het epo-verhaal dat culmineerde in de beruchte Tour van 1998 waarin de ploeg het middelpunt van een dopingschandaal. Sindsdien heeft hij van de strijd tegen doping zijn levensdoel gemaakt.