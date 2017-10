“Een band creëren met de klant”

Hasselt -

Deze week rijden in ‘Huizenjagers’ drie Limburgse vastgoedmakelaars door de provincie, op zoek naar geschikte woningen voor hun klanten: Hilde Kochan van Limburgs Vastgoed, Ines Bollen van Immo Groep 5 en Selina Moermans van Immo Top Invest. Het zijn bijna buren want de drie kantoren zijn alle drie bij de kleine Hasseltse ring gevestigd. Hilde is momenteel op vakantie, maar de andere twee dames hebben even tijd om over hun job te praten.