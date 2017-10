Efficiënte De Sutter en beresterke Verhulst loodsen Lokeren voorbij Zulte Waregem

Zulte Waregem heeft het verlies in de Europa League niet kunnen doorspoelen met winst tegen Lokeren. Integendeel: Essevee ging in eigen huis onderuit, met dank aan een zeer sterk keepende Davino Verhulst en de eerste twee goals van het seizoen van Tom De Sutter. Steve De Ridder deed in het slot van de wedstrijd zijn ex-club Zulte Waregem helemaal de das om: 1-3 was de eindstand.

Zulte Waregem kon na de opdoffer tegen Lazio in de Europa League afgelopen donderdag een nieuwe winst maar al te goed gebruiken. Bovendien staan de mannen van Francky Dury er goed voor in het klassement: Essevee zou zelfs met een verliespartij vierde blijven, bij minstens een gelijkspel wipten ze over Moeskroen naar de derde plek. Leya Iseka leek daar wel wat voor te voelen, want de Anderlecht-huurling kreeg meteen twee goede kopkansen. Na acht minuten kreeg Essevee echter het deksel op de neus toen De Sutter met een kapbeweging Leali verraste en de score opende. Voor de ex-spits van Anderlecht, Cercle Brugge en Club Brugge was het zijn eerste doelpunt van het jaar.

Foto: BELGA

De troepen van Dury lieten het kopje niet hangen na de vroege tegengoal en gingen meteen op zoek na de gelijkmaker. Essevee stootte echter op een bijzonder sterk keepende Davino Verhulst. De fauw, De Pauw, Kaya, Coopman, Derijck: allen botsten ze op de goalie van Lokeren, die met name op de poging van Derijck een wereldsave in huis had. Lokeren kwam niet verder dan enkele counters. Gescoord werd er niet meer, waardoor de spelers bij een 0-1 tussenstand de kleedkamer indoken.

Zulte Waregem begon met nieuwe moed aan de tweede helft, maar kreeg opnieuw het deksel op de neus. En jawel, opnieuw was het Tom De Sutter die scoorde: na amper twee minuten in de tweede helft prijkte de 0-2 op het scorebord. Een nieuwe optater, maar Zulte Waregem kwam na enkele moeilijke minuten toch weer in de match. Na 63 minuten was het uiteindelijk Olayinka die de verdiende aansluitingstreffer scoorde voor Essevee, dat weer vol op zoek kon naar de drie punten.

Coach Francky Dury zal oplapwerk hebben na een tweede nederlaag in vier matchen. Foto: Photo News

Na de aansluitingstreffer bleef een West-Vlaams offensief uit. De Pauw en vooral Olayinka kregen wel allebei een goede kans, maar ook Lokeren dreigde opnieuw via De Sutter. Ondanks dat de betere kansen van Zulte Waregem bleven komen, was het toch Lokeren dat scoorde. Uitgerekend ex-speler Steve de Ridder deed vlak voor het einde Zulte Waregem de das om: 1-3 was het eindverdict. De Ridder kreeg in blessuretijd nog een applausvervanging.

Zulte Waregem blijft door het verlies vierde in de stand, terwijl Lokeren een bijzonder goede zaak doet. De club uit het Waasland springt van de dertiende naar de negende stek en staat nu gelijk met Genk.