Achter de schermen van het Jessa Ziekenhuis: "Zonder passie hou je dit niet vol"

Het Jessa Ziekenhuis biedt als één van de grootste Vlaamse ziekenhuizen innovatieve, topklinische geneeskunde en patiëntenzorg op drie locaties: campus Virga Jesse en campus Salvator in Hasselt en campus St.-Ursula in Herk-de-Stad. Met 3.091 werknemers is het Jessa Ziekenhuis de grootste werkgever van Limburg. Jaarlijks biedt Jessa warme zorg aan gemiddeld 195.185 patiënten en een veelvoud aan bezoekers die zo vaak mogelijk actief betrokken worden in het zorgtraject. Maar hoe verloopt dit alles achter de schermen? En welke nieuwigheden doen hun intrede in de zorg? Ontdek het deze week in onze reeks BinnensteBuiten!