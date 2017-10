Guibertin mee aan de leiding in EuroMillions Volley League

Brussel - De tweede speeldag van de EuroMillions Volley League werd zondag afgesloten met een Waalse derby. Daarin toonde Guibertin zich sterker dan Borgworm en komt het team mee aan de leiding. Het werd 3-1: 25-22, 25-21, 22-25 en 25-16.

De kalender pleit in het voordeel van Guibertin dat direct mocht openen tegen twee ploegen uit de play-downs van vorig jaar. In de eerste drie sets was het verschil niet groot, alleen in de laatste set was er meer overwicht. In dat opzicht was het een gelijkaardig duel als op de openingsspeeldag tegen Gent. Ook nu was de derde set voor de bezoekers. Een walk-over werd het zeker niet, maar door deze tweede overwinning op rij - vorig seizoen pakte Guibertin slechts twee zeges over de hele reguliere competitie - komt Guibertin wel naast Menen en Roeselare mee aan de leiding.

De volgende speeldag wordt al op vrijdag geopend. Daar gaan Amigos Zoersel en Gent op zoek naar de eerste punten. Zaterdag strijdt Roeselare dan met Guibertin voor de eerste plaats. Benieuwd of de Waals-Brabanders kracht kunnen puren uit hun zes op zes. Menen kan de leidersplaats verstevigen in Leuven, maar de West-Vlamingen hebben het de laatste jaren altijd al moeilijk gehad bij Haasrode Leuven. Aalst is favoriet tegen Borgworm en Maaseik is vrij.