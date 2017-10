Ook Benjamin Harmegnies grijpt naast brons op GP Zagreb

Nadat vrijdag Anne Sophie Jura (-48 kg) en zaterdag Joachim Bottieau (-81 kg) het brons uit hun handen zagen glippen, is ook Benjamin Harmegnies (+100 kg) er zondag niet in geslaagd de kamp om de derde plaats te winnen op de Grand Prix judo in de Kroatische hoofdstad Zagreb.

Benjamin Harmegnies (IJF 50) werd door de Franse tweevoudige olympische kampioen en negenvoudig wereldkampioen Teddy Riner (IJF 2) naar de herkansingen verwezen toen hij na bijna drie minuten een ippon moest incasseren. Daarin won onze landgenoot met waza-ari van de Tsjech Michal Horak.

In het duel om brons moest Harmegnies het opnemen tegen de Japanner Daiki Kamikawa (IJF 69), de enige judoka die er ooit in geslaagd is om Teddy Riner te verslaan. In de finale van het WK 2010 in Tokio was hij de betere van de legendarische Fransman. In de kamp om brons kende Kamikawa vandaag een van zijn eerder zeldzame begenadigde dagen en dat leverde hem een minuut voor tijd met een sublieme beenveeg een ippon op.