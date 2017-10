Mirko Bortolotti en Christian Engelhart pakken eindzege in Blancpain GT Series

De Italiaan Mirko Bortolotti en de Duitser Christian Engelhart (Lamborghini Huracan GT3) hebben zondag het eindklassement in de Blancpain GT Series gewonnen. De tiende en laatste manche op het circuit van Barcelona werd gewonnen door de Puerto Ricaan Felix Seralles, de Fransman Tristan Vautier en de Spanjaard Dani Juncadella (Mercedes AMG).

De eindwinst in de Endurance Cup van de Blancpain GT Series was voor het Grasser Racing Team van Andrea Caldarelli, Christian Engelhart en Mirko Bortolotti. Zij profiteerden van de opgave van de Belg Maxime Soulet en zijn ploegmaats Andy Soucek en Vincent Abril (Bentley Continental GT3). Soulet en co stonden voor de laatste manche aan de leiding, maar moesten de strijd staken met een probleem aan de versnellingsbak.

Midden september ging het klassement van de Sprint Cup al naar de Nederlander Robin Frijns en de Brit Stuart Leonard (Audi Team WRT), voor Dries Vanthoor en zijn Zwitserse ploegmaat Marcel Fässler (Belgian Audi Club Team WRT).

Het algemene klassement, dat van de Endurance Cup en de Sprint Cup gecombineerd, werd gewonnen door de Italiaan Mirko Bortolotti en de Duitser Christian Engelhart.